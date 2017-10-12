В Кузбассе женщина прятала тело новорожденного сына под крыльцом

КЕМЕРОВО, 12 окт — РИА Новости. Многодетная мать из города Березовский в Кемеровской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве новорожденного сына, которого она самостоятельно родила, вынесла на мороз, несколько месяцев хранила тело под крыльцом собственного дома, а потом выбросила на свалку, где его обнаружила ее же младшая дочь, сообщила РИА Новости в четверг старший помощник прокурора Кузбасса Елена Тушкевич.
По ее словам, девочки, нашедшие тело, обратились к взрослым и впоследствии в полицию. Через некоторое время было установлено, кто приходится матерью погибшего новорожденного.
Как рассказала женщина, у нее уже есть пять детей, четверо их которых несовершеннолетние. По ее словам, из-за тяжелого материального положения у нее не было возможности воспитывать еще одного ребенка.
Женщине предъявлено обвинение по статье "убийство матерью новорожденного ребенка", санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы. Прокурор утвердил обвинительное заключение и направил дело в Березовский городской суд для рассмотрения по существу.