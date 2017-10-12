В Кузбассе женщина прятала тело новорожденного сына под крыльцом

КЕМЕРОВО, 12 окт — РИА Новости. Многодетная мать из города Березовский в Кемеровской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве новорожденного сына, которого она самостоятельно родила, вынесла на мороз, несколько месяцев хранила тело под крыльцом собственного дома, а потом выбросила на свалку, где его обнаружила ее же младшая дочь, сообщила РИА Новости в четверг старший помощник прокурора Кузбасса Елена Тушкевич.

"В феврале этого года 38-летняя женщина родила дома сына, он был жив, кричал. Но, желая его смерти, она вынесла его в неотапливаемые сени и оставила на несколько часов. Вечером она спрятала тело под крыльцом своего дома. В апреле, когда стало тепло, она перенесла труп на свалку недалеко от дома. Тело случайно обнаружила младшая дочь обвиняемой, когда гуляла с подругой", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, девочки, нашедшие тело, обратились к взрослым и впоследствии в полицию. Через некоторое время было установлено, кто приходится матерью погибшего новорожденного.

Как рассказала женщина, у нее уже есть пять детей, четверо их которых несовершеннолетние. По ее словам, из-за тяжелого материального положения у нее не было возможности воспитывать еще одного ребенка.

"Она никому не говорила о беременности, за медицинской помощью не обращалась. Когда мальчик родился, решила избавиться от него. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть младенца наступила от воздействия низкой температуры", — уточнила Тушкевич.

Женщине предъявлено обвинение по статье "убийство матерью новорожденного ребенка", санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы. Прокурор утвердил обвинительное заключение и направил дело в Березовский городской суд для рассмотрения по существу.