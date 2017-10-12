В Кемерово нашли подпольный цех по производству водки

КЕМЕРОВО, 12 окт — РИА Новости. Сотрудники кузбасской транспортной полиции ликвидировали подпольный цех по производству спиртосодержащей продукции, который находился в одном из складов за железнодорожным вокзалом города Кемерово, сообщила РИА Новости представитель регионального линейного управления МВД Елена Щербинина.

"Проверяя оперативную информацию, сотрудники кемеровского линейного пункта полиции и отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции кузбасского ЛУ МВД пресекли деятельность нелегального кустарного цеха по производству спиртосодержащей продукции. Розлив вёлся в одном из складских помещений за кемеровским железнодорожным вокзалом", — сказала собеседница агентства.

По её словам, чтобы попасть в цех, оперативникам пришлось разбирать пенопластовое перекрытие соседнего бокса. Внутри они обнаружили пять человек, которые разливали смесь этилового спирта, воды и глюкозы из тысячелитровых канистр в водочные бутылки.

"Всего в ходе операции было изъято 3,2 тысячи наполненных бутылок водки различных марок, около 6 тысяч единиц пустой тары, более 1,2 тысячи литров спирта, 5 тысяч крышек и 10 рулонов этикеток для оформления контрафактной водки", — уточнила Щербинина.

Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве спиртосодержащей продукции. Силовики устанавливают причастность всех задержанных к нелегальному производству, отрабатывают возможные пункты сбыта самодельной водки. Изъятую жидкость отправили на экспертизу.