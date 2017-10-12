В Благовещенске из-за проблем с кондиционером экстренно сел самолет

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 окт — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аврора", совершавший рейс по маршруту "Хабаровск-Тында", экстренно приземлился в аэропорту Благовещенска, сообщила РИА Новости представитель минтранса региона.

"В полете возникла неисправность в работе системы кондиционирования. Экипажем принято решение совершить посадку в аэропорту Благовещенска",- сообщила представитель ведомства, уточнив, что все службы аэропорта были готовы к принятию самолета.

По ее словам, самолет сел в Благовещенске в 13.11 по местному времени (7.11 мск).