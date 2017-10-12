В Приморье на фоне пожаров ввели особый противопожарный режим

ВЛАДИВОСТОК, 12 окт – РИА Новости. Особый противопожарный режим введен на всей территории Приморья, где бушуют пожары на площади свыше 2,4 тысячи гектаров.

С конца сентября в Приморье сложилась сложная пожароопасная обстановка. Сейчас в регионе режим ЧС действует в Дальнегорском городском округе, Тернейском, Кавалеровском, Чугуевском районах. Особый противопожарный режим был введен в восьми муниципальных образованиях.

"Распоряжение о введении на территории Приморского края особого противопожарного режима подписал врио губернатора Андрей Тарасенко в четверг, 12 октября… Главам муниципалитетов рекомендовано предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности – запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований", – сообщает администрация края.

Руководителям городов и районов также рекомендовано проводить очистку территорий, создать запасы воды для тушения пожаров и восстановить противопожарные минерализованные полосы.

Главному управлению МЧС России по Приморскому краю рекомендуется принять меры по усилению профилактики пожаров, провести подворовые обходы.

"Та ситуация, которая сложилась сейчас в Приморье с лесными пожарами, происходит из-за варварской заготовки дикоросов. Целые бригады приходят в леса, вместе с шишками обрывают ветки, верхушки кедра, тут же их сжигают, отсюда и пожары. Необходимо усилить не только профилактику пожаров, но и наказывать тех, кто уничтожает наши леса", – заявил Тарасенко.