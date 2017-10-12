СМИ узнали подробности дела подозреваемых в убийствах тюменских чекистов

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Делом банды тюменских силовиков, на счету которой может быть более 10 убийств, займутся в Москве, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

СМИ начали сообщать о расследованиях в отношении сотрудников регионального управления ФСБ в июле. По данным "Коммерсанта", экс-сотрудник УФСБ по Тюменской области Алексей Коротков и тренер оперсостава по самбо Александр Кобылин подозреваются в убийствах предпринимателей и таксистов в регионе. Еще один фигурант дела, снайпер ФСБ Сергей Гилев, покончил с собой в СИЗО Заводоуковска Тюменской области, другого, сотрудника полиции, причастного к убийствам, пока не могут найти.

По данным издания, чекисты пытались взять под свой контроль бизнесменов, занимавшихся теневым обналичиванием и выводом средств за границу. Тех, кто пытался сопротивляться, убивали, отмечает газета.

"В уголовном деле уже больше десяти эпизодов убийств, совершенных с 2008 года по декабрь 2016 года", — сообщает источник "Коммерсанта".

По данным издания, Кобылина считают виновным в соучастии в двух убийствах, тело одной из его жертв было найдено в феврале этого года. Среди жертв оказался разнорабочий из Таджикистана, которого убили на глазах у бизнесмена, пишет газета. Последнему, вымогая у него крупную сумму денег, силовики таким образом дали понять серьезность своих намерений, сообщает "Коммерсант".

Также участники группы, по версии следствия, подозреваются в убийстве двух таксистов, чьи автомобили они собирались использовать в последующих нападениях, отмечает газета.

На силовиков вышли сотрудники МВД, расследуя убийства таксистов. По данным "Коммерсанта", когда обнаружилось, что в преступлениях замешаны сотрудники УФСБ, в Тюмень была направлена комиссия центрального аппарата ФСБ РФ. По ее требованию от работы отстранили практически все руководство управления и весь личный состав отдела по сопровождению оперативных мероприятий (ОСОМ), который проверялся на участие в группировке.

Издание пишет, что после проверки начальник УФСБ генерал-майор Вадим Пятилетов был отправлен в отставку, на его место назначили замначальника УФСБ по Приморскому краю Игоря Кочнева.

После окончания предварительного расследования дело собираются направить в Уральский окружной военный суд, отмечает "Коммерсант".