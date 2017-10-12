СМИ узнали подробности дела подозреваемых в убийствах тюменских чекистов

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Делом банды тюменских силовиков, на счету которой может быть более 10 убийств, займутся в Москве, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
СМИ начали сообщать о расследованиях в отношении сотрудников регионального управления ФСБ в июле. По данным "Коммерсанта", экс-сотрудник УФСБ по Тюменской области Алексей Коротков и тренер оперсостава по самбо Александр Кобылин подозреваются в убийствах предпринимателей и таксистов в регионе. Еще один фигурант дела, снайпер ФСБ Сергей Гилев, покончил с собой в СИЗО Заводоуковска Тюменской области, другого, сотрудника полиции, причастного к убийствам, пока не могут найти.
"В уголовном деле уже больше десяти эпизодов убийств, совершенных с 2008 года по декабрь 2016 года", — сообщает источник "Коммерсанта".
По данным издания, Кобылина считают виновным в соучастии в двух убийствах, тело одной из его жертв было найдено в феврале этого года. Среди жертв оказался разнорабочий из Таджикистана, которого убили на глазах у бизнесмена, пишет газета. Последнему, вымогая у него крупную сумму денег, силовики таким образом дали понять серьезность своих намерений, сообщает "Коммерсант".
Также участники группы, по версии следствия, подозреваются в убийстве двух таксистов, чьи автомобили они собирались использовать в последующих нападениях, отмечает газета.
Издание пишет, что после проверки начальник УФСБ генерал-майор Вадим Пятилетов был отправлен в отставку, на его место назначили замначальника УФСБ по Приморскому краю Игоря Кочнева.
После окончания предварительного расследования дело собираются направить в Уральский окружной военный суд, отмечает "Коммерсант".