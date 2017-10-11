Американца будут судить за попытку продать пост в Росрыболовстве

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Гражданин США, а также трое россиян предстанут перед судом по обвинению в попытке продать пост чиновника за семь миллионов долларов, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих граждан РФ и гражданина США. Следственными органами они обвиняются в совершении преступления… "покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере"… Дело направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
В период с апреля по май 2016 года они получили часть требуемой суммы в размере 300 тысяч долларов, пообещав ему назначение на должность замруководителя вновь создаваемого подразделения организации в Дальневосточном федеральном округе.
Отмечается, что злоумышленникам не удалось довести свой умысел до конца и распорядиться полученными деньгами, поскольку 24 мая 2016 года один из них был задержан столичном кафе. В дальнейшем были задержаны и остальные сообщники.