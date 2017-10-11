В ходе предварительного следствия Белых заявил, что превысил полномочия

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых в своих показаниях, данных в ходе предварительного следствия, предположил, что его действия можно квалифицировать как превышение должностных полномочий, следует из оглашенных в Пресненском суде материалов уголовного дела.

В письменном заявлении, сделанном сразу после задержания, Белых рассказывает, что получил деньги от немецкого предпринимателя для благотворительного фонда. Суд также огласил ходатайство экс-губернатора, в котором Белых предположил о наличии состава уголовной статьи "превышение должностных полномочий" в своих действиях.

По словам гособвинителя, подсудимый указал это летом в обращении на имя следователя. "Белых подал ходатайство на имя следователя, в котором предполагает, как он это всегда делает, о наличии превышения полномочий. В ходатайстве он ни о чем не просит, просто предполагает. Это ходатайство можно назвать показаниями", — пояснила прокурор РИА Новости.

В суде Белых полностью отрицает свою вину и называет "провокацией" переданный ему предпринимателем Юрием Зудхаймером пакет с деньгами и вином.

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По версии следствия, в 2012–2016 годах он лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК, Белых был задержан с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.