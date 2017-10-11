Сообщение о "минировании" школы в Воронеже не подтвердилось

Кинолог с собакой после сообщения о минировании. Архивное фото

Кинолог с собакой после сообщения о минировании. Архивное фото

ВОРОНЕЖ, 11 окт — РИА Новости. Специалисты не нашли взрывного устройства в школе №60 Воронежа, где в среду из-за звонка о "минировании" прошла эвакуация, сообщил РИА Новости представитель главного управления МВД области.

Ранее сообщалось, что в 12.30 мск после информации о заложенном взрывном устройстве учащихся и работников учебного заведения эвакуировали.

"Школу проверили. Предметов, представляющих опасность, не обнаружено", — сказал представитель ГУМВД области.

После сообщений о "минировании" в Воронеже 19 сентября проводилась эвакуация нескольких административных зданий и торговых центров.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника в экстренных службах, уже свыше миллиона человек эвакуировали в 170 городах России после начала массовых анонимных сообщений о "минировании" зданий.

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" объектов в РФ составил более 300 миллионов рублей.