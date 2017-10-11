Гособвинение завершило трехдневный допрос Белых

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Гособвинитель завершила допрос экс-губернатора Кировской области Никиты Белых по делу о коррупции, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

В среду допрос Белых длился три часа и в основном был посвящен эпизоду получения денег от владельца "Нововятского лыжного комбината" Юрия Зудхаймера. До этого прокурор задавала подсудимому вопросы по фактам обвинения два дня.

Отвечая на вопросы гособвинителя, экс-губернатор рассказал, что до встречи с предпринимателем в баре "Лотта Плазы" он встретился с главой Минфина Антоном Силуановым. "В этот день было много встреч, эта встреча (с Зудхаймером — ред.) была очередной, ничего особенного в ней не было", — сказал Белых, добавив, что цель их встречи — "рабочие вопросы".

Предприниматель опаздывал, Белых попросил секретариат разобраться и узнал, что Зудхаймер сидел не в баре, где его ждали, а в ресторане, что его очень "удивило". "Я спустился (в ресторан — ред.), нашел Зудхаймера, который сидел в отдельном помещении за перегородкой. Зудхаймер передал мне пакет со словами: "С днем рождения, Никита Юрьевич". Я сказал "спасибо", взял пакет и поставил его возле стола", — сообщил экс-губернатор в суде.

Встреча, по его словам, длилась около 15 минут, в ходе которой Белых звонил своим заместителям и обсуждал с ними по громкой телефонной связи вопросы по котельной Зудхаймера. Когда они выходили из ресторана, то были остановлены оперативниками ФСБ. "Я был уверен, что задерживают Зудхаймера. Поэтому когда нас задержали и разделили по разным кабинетам, я был уверен, что задерживают Зудхаймера. Он всегда говорил, что боится и что у него есть проблемы", — сказал Белых в суде.

При этом Белых сразу написал заявление на имя следователя, в которых рассказал "о своих предположениях о деньгах". "Он же не мог передать мне деньги за покупку наркотиков, я был уверен, что его допрашивают в соседнем кабинете", — сказал Белых, отметив, что рассказал о деньгах, чтоб "помочь Зудхаймеру, поскольку его задержали ни за что ни про что".

Белых в заявлении указал, что получил от Зудхаймера наличные деньги на благотворительность, следует из оглашенных в суде материалов. В суде экс-губернатор пояснил, что не знал о намерении Зудхаймера передать деньги, а все произошедшее является провокацией. Заявление и показания после задержания он сделал, "предполагая о возможном происхождении этих денег". "Мне возможности связаться с адвокатом предоставлено не было. Считаю, мое право на защиту было нарушено", — сказал Белых, отказываясь от утверждений, сделанных в заявлении.

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По версии следствия, в 2012–2016 годах он лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК, Белых был задержан с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.