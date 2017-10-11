РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Гособвинение завершило трехдневный допрос Белых

Сюжет:
Дело губернатора Кировской области (191)
17:1111.10.2017
0821
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкЭкс-губернатор Кировской области Никиты Белых. Архивное фотоЭкс-губернатор Кировской области Никиты Белых. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Гособвинитель завершила допрос экс-губернатора Кировской области Никиты Белых по делу о коррупции, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

Экс-губернатор Кировской области Никиты Белых. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Никиту Белых в четверг этапируют в больницу при СИЗО
В среду допрос Белых длился три часа и в основном был посвящен эпизоду получения денег от владельца "Нововятского лыжного комбината" Юрия Зудхаймера. До этого прокурор задавала подсудимому вопросы по фактам обвинения два дня.

Отвечая на вопросы гособвинителя, экс-губернатор рассказал, что до встречи с предпринимателем в баре "Лотта Плазы" он встретился с главой Минфина Антоном Силуановым. "В этот день было много встреч, эта встреча (с Зудхаймером — ред.) была очередной, ничего особенного в ней не было", — сказал Белых, добавив, что цель их встречи — "рабочие вопросы".

Предприниматель опаздывал, Белых попросил секретариат разобраться и узнал, что Зудхаймер сидел не в баре, где его ждали, а в ресторане, что его очень "удивило". "Я спустился (в ресторан — ред.), нашел Зудхаймера, который сидел в отдельном помещении за перегородкой. Зудхаймер передал мне пакет со словами: "С днем рождения, Никита Юрьевич". Я сказал "спасибо", взял пакет и поставил его возле стола", — сообщил экс-губернатор в суде.

Встреча, по его словам, длилась около 15 минут, в ходе которой Белых звонил своим заместителям и обсуждал с ними по громкой телефонной связи вопросы по котельной Зудхаймера. Когда они выходили из ресторана, то были остановлены оперативниками ФСБ. "Я был уверен, что задерживают Зудхаймера. Поэтому когда нас задержали и разделили по разным кабинетам, я был уверен, что задерживают Зудхаймера. Он всегда говорил, что боится и что у него есть проблемы", — сказал Белых в суде.

При этом Белых сразу написал заявление на имя следователя, в которых рассказал "о своих предположениях о деньгах". "Он же не мог передать мне деньги за покупку наркотиков, я был уверен, что его допрашивают в соседнем кабинете", — сказал Белых, отметив, что рассказал о деньгах, чтоб "помочь Зудхаймеру, поскольку его задержали ни за что ни про что".

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых в Пресненском суде Москвы. 13 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Суд оставил Белых под стражей до февраля
Белых в заявлении указал, что получил от Зудхаймера наличные деньги на благотворительность, следует из оглашенных в суде материалов. В суде экс-губернатор пояснил, что не знал о намерении Зудхаймера передать деньги, а все произошедшее является провокацией. Заявление и показания после задержания он сделал, "предполагая о возможном происхождении этих денег". "Мне возможности связаться с адвокатом предоставлено не было. Считаю, мое право на защиту было нарушено", — сказал Белых, отказываясь от утверждений, сделанных в заявлении.

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По версии следствия, в 2012–2016 годах он лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК, Белых был задержан с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена