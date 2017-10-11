В Подмосковье завели дело против пары, обещавшей закопать девочку в лесу

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетней девочки в Раменском районе Подмосковья, сообщил ГСУСК России по Московской области.

Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату разобраться с незаконным удержанием девочки в Московской области. Такое поручение было дано после сюжета на одном из телеканалов. В нем рассказывалось об инциденте в деревне Вялки Раменского района, где еще два года назад супружеская пара отомстила 15-летней девочке, якобы попавшей пластиковой бутылкой в голову их сыну во время игры на детской площадке. Ребенка силой затолкали в машину и заявили, что отвезут "закапывать, убивать в лес". Напугав подростка, супруги привезли ее к дому и отдали родителям.

"Возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей по признакам преступления… незаконное лишение свободы несовершеннолетнего", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее возбуждение уголовного дела отменялось надзорным ведомством.