В Новгородской области женщина побила ребенка на турнире по дзюдо

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Сотрудники СК начали доследственную проверку видео, на котором видно, как женщина наносит несколько ударов ребенку на спортивном турнире по дзюдо в Новгородской области, сообщает пресс-служба ведомства.

На записи видно, как женщина сначала несколько раз бьет мальчика, а затем вступает в конфликт с одним из взрослых, заступившимся за него.

"Проводится доследственная проверка по факту публикации 9 октября на сайте одного из видеохостингов и 11 октября 2017 года — на сайте одного из телеканалов об избиении матерью ребенка на турнире по дзюдо и драке с судьей", — сказано в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.