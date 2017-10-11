Жительница Урала, удалившая грудь, обжаловала решение суда об изъятии детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которой органы опеки забрали двух детей, обжаловала решение суда, сообщила РИА Новости в среду представитель Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга.

"Поступила вчера", — сказала собеседница агентства в ответ на вопрос о том, поступила ли в суд апелляционная жалоба Савиновских.

Ранее Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отказался вернуть Савиновских двух приемных детей. На странице в Facebook женщина, у которой есть трое своих детей, написала, что мальчиков у нее изъяли из-за того, что она сделала операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей неудобства.

Власти заявили, что детей забрали из-за болезни женщины, при которой не разрешается усыновлять детей, однако адвокат Савиновских опроверг наличие такого заболевания. Также сообщалось, что органам опеки якобы не понравилось, что Савиновских под мужским псевдонимом писала в интернете рассказы о жизни трансгендера. Сама Савиновских сообщала, что не собирается менять пол, как могли подумать органы опеки. А муж женщины заявлял, что у приемных детей в их семье было все необходимое.