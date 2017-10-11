В Тюмени задержали мужчину по подозрению в надругательстве над девочкой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Полицейские и следователи в Тюмени задержали мужчину, подозреваемого в надругательстве над девочкой, сообщает в среду региональное управление МВД.

По данным следствия, 9 октября в одном из районов Тюмени неизвестный мужчина напал на ребенка, но девочка смогла вырваться и убежать. Нападавший скрылся. После получения сообщения полицейские незамедлительно организовали оперативно-разыскные мероприятия, составили фоторобот, ориентировали все наряды полиции. Принятые меры позволили сотрудниками тюменской полиции установить и задержать подозреваемого.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тюменской области во взаимодействии с коллегами регионального Следственного комитета задержан подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней 2008 года рождения", — говорится в сообщении.

Задержанный дал признательные показания. Полицейские устанавливают его возможную причастность к другим преступлениям, уточняет УМВД.