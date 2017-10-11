Суд продлил арест Лимешко, подозреваемого в подготовке диверсий в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Киевский районный суд Симферополя продлил на два месяца срок ареста предполагаемому агенту Службы безопасности Украины (СБУ) Геннадию Лимешко, подозреваемому в подготовке диверсий в юго-восточном Крыму, сообщается на сайте суда.

"Киевским районным судом города Симферополя рассмотрено и удовлетворено в открытом судебном заседании ходатайство следователя следственного отдела УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю о продлении срока содержания под стражей Лимешко Геннадия Геннадьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223.1 УК РФ, сроком на 02 месяца 00 суток, всего до 04 месяцев 00 суток, то есть по 13 декабря 2017 года", — говорится в сообщении суда.

По данным ФСБ, Лимешко должен был привести в негодное состояние линии электропередачи Судак — Новый Свет для прекращения подачи электроэнергии, поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, обеспечить обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье. СБУ назвала информацию о задержании Лимешко провокацией.