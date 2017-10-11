Житель Ямала получил почти 10 лет за убийство, пытаясь впечатлить женщину

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 окт — РИА Новости. Суд города Надым Ямало-Ненецкого автономного округа приговорил почти к десяти годам колонии местного жителя, который, пытаясь произвести впечатление на женщину, до смерти избил ее обидчика, сообщает в среду следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

Инцидент, по данным следствия, произошел весной 2016 года. Празднуя день рождения одного из друзей, 36-летний мужчина познакомился с женщиной, и, стараясь произвести впечатление, спросил, не обижает ли кто ее. Она ответила утвердительно и рассказала о знакомом, который однажды забрал у нее украшения.

Подсудимый предложил ей поехать к обидчику, чтобы "решить все вопросы", добавили следователи. Выяснив, кто из жильцов квартиры обижал женщину, он без лишних слов избил потерпевшего, в результате чего тот скончался на месте.

В СК пояснили, что уголовное дело было возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". В ходе расследования следователи допросили более 40 свидетелей, все доказательства вины мужчины были собраны на стадии предварительного следствия.

"Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде девяти лет и десяти месяцев лишения свободы в колонии строгого режима", — сообщает следственное управление.