Житель Кемерово, работая инкассатором, ограбил банкомат на 1,6 млн рублей

КЕМЕРОВО, 11 окт — РИА Новости. Житель Кемерово предстанет перед судом по обвинению в хищении из банкомата более 1,6 миллиона рублей, которое он, предположительно, совершил будучи действующим инкассатором вместе с подельником — бывшим работником банка, сообщили РИА Новости в среду в региональном главке МВД.
"Один из злоумышленников на момент совершения преступления являлся действующим инкассатором, а второй — бывшим работником банка. Сейф банкомата они вскрыли с помощью специально изготовленного дубликата ключа. К преступлению подельники готовились на протяжении нескольких месяцев", — сообщили ведомстве.
Как выяснили полицейские, злоумышленники заранее купили автомобиль с номерами другого региона и поставили иномарку к зданию, где располагался банкомат. Спустя несколько дней, надев маски и перчатки, подозреваемые похитили деньги и скрылись на припаркованной накануне машине. По данным ведомства, ранее по аналогичной схеме они пытались похитить деньги из двух других банкоматов, но не смогли их вскрыть.
Материалы уголовного дела о краже и двух эпизодах покушения на кражу в отношении одного из подозреваемых — бывшего инкассатора — направлены на рассмотрение в суд. Санкции статей обвинения предусматривают до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения, пояснили в полиции.