Житель Кемерово, работая инкассатором, ограбил банкомат на 1,6 млн рублей

КЕМЕРОВО, 11 окт — РИА Новости. Житель Кемерово предстанет перед судом по обвинению в хищении из банкомата более 1,6 миллиона рублей, которое он, предположительно, совершил будучи действующим инкассатором вместе с подельником — бывшим работником банка, сообщили РИА Новости в среду в региональном главке МВД.

Инцидент произошел ночью в декабре 2016 года в Рудничном районе Кемерово, уточнили в МВД. Как установил эксперт-криминалист, осмотревший терминал, из которого похитили крупную сумму наличных денег, банкомат был вскрыт "родным" ключом. Полицейские по подозрению в совершении кражи задержали двух местных жителей.

"Один из злоумышленников на момент совершения преступления являлся действующим инкассатором, а второй — бывшим работником банка. Сейф банкомата они вскрыли с помощью специально изготовленного дубликата ключа. К преступлению подельники готовились на протяжении нескольких месяцев", — сообщили ведомстве.

Как выяснили полицейские, злоумышленники заранее купили автомобиль с номерами другого региона и поставили иномарку к зданию, где располагался банкомат. Спустя несколько дней, надев маски и перчатки, подозреваемые похитили деньги и скрылись на припаркованной накануне машине. По данным ведомства, ранее по аналогичной схеме они пытались похитить деньги из двух других банкоматов, но не смогли их вскрыть.

"Похищенные деньги подозреваемые поделили поровну, но потратить успели только часть. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли у них около 1,5 миллиона рублей. Несмотря на предпринятые похитителями меры конспирации, следователю удалось собрать доказательства их вины, кроме того, ряд проведенных экспертиз подтвердил причастность подельников к хищению денег", — отметили в ГУМВД.

Материалы уголовного дела о краже и двух эпизодах покушения на кражу в отношении одного из подозреваемых — бывшего инкассатора — направлены на рассмотрение в суд. Санкции статей обвинения предусматривают до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения, пояснили в полиции.