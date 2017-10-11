Экс-глава бюджетного комитета госсовета Коми получил четыре года условно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Суд приговорил к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тысяч рублей бывшего председателя комитета по бюджету, налогам и экономической политике госсовета Коми Игоря Терентьева, ранее возглавлявшего республиканское управление противопожарной службы и гражданской защиты, сообщает СУСК РФ по республике.

Ранее в апреле следственные органы возбудили в отношении Терентьева два новых уголовных дела по статьям "присвоение имущества, вверенного виновному, в крупном размере" и "легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". До этого в ноябре республиканское следственное управление сообщало о возбуждении против Терентьева уголовного дела по статьям "злоупотребление должностными полномочиями" и "присвоение имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере".

По данным следствия, в 2011 году Терентьев создал фонд неучтенных денежных средств и распорядился, чтобы сотрудники учреждения, которым начислялись надбавки "за интенсивность и высокие результаты работы", частично сдавали полученные денежные средства в этот фонд. С декабря 2011 года по август 2016 года Терентьев "прямо или опосредованно" получил из этого фонда в свое распоряжение не менее 5,8 миллиона рублей, уточняет СУСК.

Кроме того, по данным следствия, в апреле 2016 года Терентьев фиктивно трудоустроил в возглавляемую им организацию на должность главного специалиста свою близкую знакомую, в течение шести месяцев до момента увольнения ей начислялась и выплачивалась заработная плата, при этом фактически женщина не работала. Сумма незаконно начисленных денежных средств, отмечает СУСК, превысила 280 тысяч рублей. "В настоящее время ущерб в данной части возмещен", — добавляет следственное управление.

В июле 2015 года Терентьев в целях формирования своего избирательного фонда открыл в отделении банка специальный избирательный счет и привлек подчиненных работников, которые под видом добровольных пожертвований внесли на данный счет 40 тысяч рублей, придав правомерный вид распоряжению денежными средствами, выделенными из созданного Терентьевым фонда неучтенных средств, сообщает СУСК.

Бывший глава бюджетного комитета госсовета Коми признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, хищении чужого имущества, вверенного виновному, в крупном и особо крупном размере с использованием своего служебного положения, а также в легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения, констатирует следственное управление.

"В ходе предварительного расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению, возместил причиненный ущерб и ходатайствовал о применении особого порядка судебного разбирательства. Приговором суда Терентьеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, он лишен права занимать определенные должности сроком на 2 года", — информирует республиканское следственное управление.

В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет назвал "финансистами-технологами". Под арестом находятся экс-глава республики Вячеслав Гайзер, экс-заместитель главы Коми Алексей Чернов и ряд других чиновников и бизнесменов.