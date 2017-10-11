РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Экс-глава бюджетного комитета госсовета Коми получил четыре года условно

13:0911.10.2017
0370
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМолоток судьи. Архивное фотоМолоток судьи. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Суд приговорил к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тысяч рублей бывшего председателя комитета по бюджету, налогам и экономической политике госсовета Коми Игоря Терентьева, ранее возглавлявшего республиканское управление противопожарной службы и гражданской защиты, сообщает СУСК РФ по республике.

Бывший губернатор Тульской области Вячеслав Дудка покидает зал заседаний Советского суда города Тулы после вынесения приговора.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Мистер "Экс". Как живут арестованные и осужденные губернаторы
Ранее в апреле следственные органы возбудили в отношении Терентьева два новых уголовных дела по статьям "присвоение имущества, вверенного виновному, в крупном размере" и "легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". До этого в ноябре республиканское следственное управление сообщало о возбуждении против Терентьева уголовного дела по статьям "злоупотребление должностными полномочиями" и "присвоение имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере".

По данным следствия, в 2011 году Терентьев создал фонд неучтенных денежных средств и распорядился, чтобы сотрудники учреждения, которым начислялись надбавки "за интенсивность и высокие результаты работы", частично сдавали полученные денежные средства в этот фонд. С декабря 2011 года по август 2016 года Терентьев "прямо или опосредованно" получил из этого фонда в свое распоряжение не менее 5,8 миллиона рублей, уточняет СУСК.

Кроме того, по данным следствия, в апреле 2016 года Терентьев фиктивно трудоустроил в возглавляемую им организацию на должность главного специалиста свою близкую знакомую, в течение шести месяцев до момента увольнения ей начислялась и выплачивалась заработная плата, при этом фактически женщина не работала. Сумма незаконно начисленных денежных средств, отмечает СУСК, превысила 280 тысяч рублей. "В настоящее время ущерб в данной части возмещен", — добавляет следственное управление.

Экс-замглавы МЧС Владимир Артамонов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
СМИ: экс-замглавы МЧС получил три года за фиктивное трудоустройство жены
В июле 2015 года Терентьев в целях формирования своего избирательного фонда открыл в отделении банка специальный избирательный счет и привлек подчиненных работников, которые под видом добровольных пожертвований внесли на данный счет 40 тысяч рублей, придав правомерный вид распоряжению денежными средствами, выделенными из созданного Терентьевым фонда неучтенных средств, сообщает СУСК.

Бывший глава бюджетного комитета госсовета Коми признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, хищении чужого имущества, вверенного виновному, в крупном и особо крупном размере с использованием своего служебного положения, а также в легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения, констатирует следственное управление.

"В ходе предварительного расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению, возместил причиненный ущерб и ходатайствовал о применении особого порядка судебного разбирательства. Приговором суда Терентьеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, он лишен права занимать определенные должности сроком на 2 года", — информирует республиканское следственное управление.

В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет назвал "финансистами-технологами". Под арестом находятся экс-глава республики Вячеслав Гайзер, экс-заместитель главы Коми Алексей Чернов и ряд других чиновников и бизнесменов.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена