Экс-глава бюджетного комитета госсовета Коми получил четыре года условно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Суд приговорил к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тысяч рублей бывшего председателя комитета по бюджету, налогам и экономической политике госсовета Коми Игоря Терентьева, ранее возглавлявшего республиканское управление противопожарной службы и гражданской защиты, сообщает СУСК РФ по республике.
По данным следствия, в 2011 году Терентьев создал фонд неучтенных денежных средств и распорядился, чтобы сотрудники учреждения, которым начислялись надбавки "за интенсивность и высокие результаты работы", частично сдавали полученные денежные средства в этот фонд. С декабря 2011 года по август 2016 года Терентьев "прямо или опосредованно" получил из этого фонда в свое распоряжение не менее 5,8 миллиона рублей, уточняет СУСК.
Кроме того, по данным следствия, в апреле 2016 года Терентьев фиктивно трудоустроил в возглавляемую им организацию на должность главного специалиста свою близкую знакомую, в течение шести месяцев до момента увольнения ей начислялась и выплачивалась заработная плата, при этом фактически женщина не работала. Сумма незаконно начисленных денежных средств, отмечает СУСК, превысила 280 тысяч рублей. "В настоящее время ущерб в данной части возмещен", — добавляет следственное управление.
Бывший глава бюджетного комитета госсовета Коми признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, хищении чужого имущества, вверенного виновному, в крупном и особо крупном размере с использованием своего служебного положения, а также в легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения, констатирует следственное управление.
"В ходе предварительного расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению, возместил причиненный ущерб и ходатайствовал о применении особого порядка судебного разбирательства. Приговором суда Терентьеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, он лишен права занимать определенные должности сроком на 2 года", — информирует республиканское следственное управление.
В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет назвал "финансистами-технологами". Под арестом находятся экс-глава республики Вячеслав Гайзер, экс-заместитель главы Коми Алексей Чернов и ряд других чиновников и бизнесменов.