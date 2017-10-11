В Томске работницы почты отбились от вооруженного баллончиком грабителя

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Три женщины-почтальона предотвратили ограбление почтового отделения в Томске, отбив у злоумышленника с газовым баллончиком лоток с деньгами, сообщает в среду пресс-служба "Почты России".

Инцидент произошел во вторник в почтовом отделении "Зональная станция". В разгар рабочего дня в помещение ворвался мужчина в темных очках и маске. Воспользовавшись газовым баллончиком, он силой выхватил из кассы лоток с деньгами и попытался скрыться.

"Однако сотрудницы "Почты России" — начальник отделения и два оператора — дали достойный отпор нападавшему. Им удалось выбить аэрозольный баллончик и емкость с денежными средствами из рук злоумышленника. Неудачливый грабитель с трудом вырвался из женских рук и сбежал, скрывшись с места происшествия на автомашине, которая ожидала его возле отделения", — сообщили в пресс-службе предприятия.

Сотрудницы почты оперативно сообщили о случившемся в полицию, подробно описав приметы нападавшего, а также марку и цвет автомобиля. В настоящее время правоохранительные органы проводят необходимые следственно-оперативные мероприятия, томский филиал "Почты России" оказывает им полное содействие, уточняет пресс-служба.

"В результате происшествия никто из сотрудников и клиентов почтового отделения не пострадал, офис работает в штатном режиме, все услуги оказываются в полном объеме. Коллектив отделения связи "Зональная станция", оказавший сопротивление преступнику, будет поощрен", — говорится в сообщении.

Ранее в сентябре в Академгородке Томска женщина-почтальон вместе с двумя прохожими задержала томича, стрелявшего по окнам почтового отделения. За проявленное мужество сотрудник также представлена к награде.