Врачи решили не везти экс-губернатора Белых из суда в больницу

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Врачи скорой помощи сделали укол кировскому экс-губернатору Никите Белых, которому стало плохо в ходе суда, и разрешили через час продолжить участие в процессе, передает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.

Помощь подсудимому оказывали в конвойном помещении суда.

"У него подскочило давление, мы его полечили, сделали укольчик. Через час он сможет (участвовать в заседании)", — сказал агентству один из медиков.

На этапе предварительного следствия бывший глава региона, обвиняемый во взяточничестве, неоднократно жаловался на состояние своего здоровья. Вину в коррупции он не признает.