В Калининграде задержали женщину, находящуюся в межгосударственном розыске

КАЛИНИНГРАД, 11 окт — РИА Новости. Полицейские задержали в Калининграде находящуюся в межгосударственном розыске 38-летнюю гражданку одной из республик Центральной Азии, которую подозревают в продаже поддельных авиабилетов, сообщила пресс-служба управления МВД России по Калининградской области.

"По запросу иностранных коллег сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области установили местонахождение 38-летней гражданки одной из республик Центральной Азии. На родине женщину подозревают в мошенничествах, совершенных с использованием поддельных авиабилетов", — говорится в сообщении.

По данным МВД, злоумышленница через социальные сети в интернете предлагала пользователям недорогие билеты на самолет. Для убедительности женщина передавала фальшивки возле действующих авиакасс. Предварительно установлено, что от действий мошенницы в октябре и ноябре 2016 года пострадали три женщины. Общая сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей.

Сейчас подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. Сотрудники полиции вместе с иностранными коллегами проверяют законность ее пребывания на территории России, а также возможную причастность женщины к совершению других преступлений. Решается вопрос об экстрадиции иностранки, добавили в пресс-службе.