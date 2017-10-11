СК задержал еще одного фигуранта дела о ДТП под Владимиром

Фрагмент пассажирского автобуса, столкнувшегося c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017

Фрагмент пассажирского автобуса, столкнувшегося c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Еще один фигурант задержан по делу о ДТП во Владимирской области, где в результате столкновения автобуса с поездом погибли 17 человек, сообщает пресс-служба СК РФ.

В ночь на пятницу в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В ДТП погибли 17 человек, в том числе двое детей. Двое взрослых и ребенок остаются в больницах. В автобусе ехали 58 человек, 56 пассажиров — граждане Узбекистана, два водителя — граждане Казахстана. Ранее сообщалось о задержании водителя автобуса.

"В рамках расследования уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия во Владимирской области задержан организатор перевозки пассажиров", — говорится в сообщении.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.