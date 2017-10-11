В Карелии два человека погибли и один пострадал при пожаре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту гибели двух мужчин при пожаре в городе Пудож в Карелии, сообщает республиканское управление СК.

Пожар произошел в ночь 11 октября в одном из деревянных домов в городе Пудож.

"При тушении пожара в квартире были обнаружены тела двух мужчин, которые находились в гостях у хозяина квартиры. Сам хозяин успел покинуть квартиру, получив ожоги, но остался жив. Одной из причин возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем. Причины смерти потерпевших устанавливаются", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.