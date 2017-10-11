В Москве задержали предполагаемых соучастников похищения бизнесмена

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Следователи СК РФ по Москве предъявили обвинение четырем предполагаемым соучастникам похищения столичного предпринимателя в сентябре, они задержаны, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве предъявлено обвинение четырем мужчинам в возрасте от 35-40 лет в совершении преступления … "похищение группой лиц по предварительному сговору с применением насилия из корыстных побуждений с использованием оружия", — сказала она.

Как заявила Иванова, по версии следствия, не позднее сентября житель Московской области разработал преступный план по похищению бизнесмена, для его осуществления он привлек троих соучастников, которым пообещал денежное вознаграждение. По данным следствия, днем 15 сентября злоумышленники похитили мужчину на улице Дубнинской, вывезли бизнесмена в заранее намеченное место в Московской области, после чего они намеревались потребовать выкуп в 15 миллионов рублей.

Иванова добавила, что с заявлением в правоохранительные органы о похищении мужчины обратились его родственники. Полиция обнаружила и освободила его 16 сентября. В настоящее время по ходатайству следствия всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.