Водителю автобуса предъявили обвинение после крупного ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Водителю автобуса предъявили обвинение после ДТП в Подмосковье, в результате которого погибли пять человек, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Как сообщалось ранее, 6 октября на третьем километре автодороги "Обход города Коломны" в связи со сложными погодными условиями рейсовый автобус MAN, следовавший по маршруту "Москва-Озеры", съехал в кювет и опрокинулся. В автобусе находились 39 пассажиров. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, водителя задержали.

"Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц… Кроме того следователь вышел с ходатайством в Коломенский городской суд об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Петрова.