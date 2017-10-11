В документах попавшего в ДТП под Владимиром автобуса нашли нарушения

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Ространснадзор при расследовании крупной аварии на железнодорожном переезде во Владимирской области выявил нарушения порядка оформления списка пассажиров — в нем значилось лишь 44 человека, а реально пассажиров в автобусе, включая второго водителя, было 57, сообщается на сайте ведомства.

В ночь на пятницу 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В ДТП погибли 17 человек , в том числе двое детей. Двое взрослых и ребенок остаются в больницах. В автобусе ехали 58 человек, 56 пассажиров — граждане Узбекистана, два водителя — граждане Казахстана.

"В ходе анализа имеющейся в распоряжении Ространснадзора документации (договор аренды транспортного средства, страховой полис, диаграммные диски (тахошайбы), список пассажиров) установлено, что ИП "ОРДА" осуществлял международную нерегулярную перевозку 57 пассажиров (по списку 44 пассажира) из Егорьевска Московской области в республику Узбекистан, что является нарушением порядка оформления списка пассажиров при осуществлении заказных перевозок", — говорится в сообщении.

При этом установить наличие нарушений соблюдения режима труда и отдыха водителями на сегодняшний день не представляется возможным в связи с отсутствием необходимого количества тахограмм за предшествующие поездке дни, отмечает Ространснадзор.