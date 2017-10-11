В России из-за "минирований" за сутки эвакуировали более 16 тысяч человек

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Порядка 16 тысяч человек эвакуировали за прошедшие сутки в трех городах России, в том числе в Москве и Липецке, после телефонных звонков с сообщениями о "минировании" более чем 70 зданий, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Звонки затронули 72 объекта в трех городах, было эвакуировано 16 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника в экстренных службах, уже свыше миллиона человек эвакуировали в 170 городах России после начала массовых анонимных сообщений о "минировании" зданий.

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" объектов в РФ составил более 300 миллионов рублей.