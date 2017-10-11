В Свердловской области двое рабочих пострадали при обрушении клуба

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Двое рабочих пострадали при обрушении конструкций неработающего здания сельского клуба на севере Свердловской области, сообщает в среду региональная прокуратура.

По информации ведомства, происшествие, по факту которого начата проверка, произошло на улице Чапаева в поселке Пелым, находящемся на территории Ивдельского городского округа.

"По предварительной информации, сегодня, 11 октября, около 09.00 по местному времени (07.00 мск) в правоохранительные органы поступило сообщение об обрушении при демонтаже конструкций неработающего здания клуба. Под обрушение попали двое рабочих, которые доставлены в медицинские учреждения с травмами", — уточняет прокуратура.

По данным ведомства, здание арендовалось предпринимателями под торговые площади, но в последние полгода не эксплуатировалось из-за ветхости. Работы по демонтажу проводились в рамках контракта, заключенного местной администрацией с индивидуальным предпринимателем.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в полицию информация о случившемся поступила от единой диспетчерской службы.

"ЧП произошло в тот момент, когда двое местных жителей разбирали старый ДК "Северный Урал". Администрация населенного пункта для этого наняла ИП, который предоставил для демонтажа двух рабочих. Вероятнее всего, беда случилась из-за нарушения правил техники безопасности. Личности пострадавших установлены. Это мужчины 1998 и 1980 года рождения. Сыщики выясняют, проводился ли соответствующий инструктаж, и кто отвечал за него", — сказал Горелых, уточнив, что пострадавших доставили в Югорск (ХМАО), поскольку в Пелыме нет своей больницы, а до Ивделя ехать дальше, чем до города в соседнем регионе.