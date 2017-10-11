В Свердловской области ликвидировали пожар в цехе по ремонту локомотивов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Открытое горение в цехе по ремонту локомотивов в городе Сысерть Свердловской области ликвидировано, сообщила в среду РИА Новости представитель регионального ГУ МЧС.

Утром 11 октября в Сысерти на площади в 1 тысячу квадратных метров горел цех по ремонту локомотивов на улице Челюскинцев. На место выезжали 44 пожарных на 13 спецмашинах.

"Открытое горение ликвидировано в 11.16 по местному времени. Ведутся проливка и разборка завалов", — сказала представитель управления, добавив, что, по уточненным данным, площадь возгорания составила 1500 "квадратов".