В Ростовской области ребенок погиб при пожаре в частном доме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Четырехлетний мальчик погиб при пожаре в частном доме в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, еще семь детей смогли самостоятельно покинуть дом, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.

По его словам, пожар в частном жилом доме на улице Пархоменко, 44 произошел в 4.04 мск среды. На момент прибытия пожарных огнем был охвачен весь дом с мансардой. В 5.35 мск пожар был ликвидирован.

"В 6.45 при разборке завалов на месте пожара обнаружено тело погибшего ребенка — мальчика 2013 года рождения", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что всего в семье было восемь детей. Семь детей самостоятельно покинули дом. Были ли родители в доме на момент пожара, устанавливается.