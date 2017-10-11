Обвиняемая в гибели внука жительница Югры пойдет под суд

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 окт — РИА Новости. Жительница Сургутского района ХМАО предстанет перед судом в связи со смертью ее пятимесячного внука, который во сне упал с кровати, сообщает региональное управление СК.

По версии следователей, в августе женщина присматривала за ребенком, одновременно с этим употребляя алкоголь. В состоянии опьянения она легла спать, уложив новорожденного рядом с собой. Ночью мальчик упал с кровати, ударившись головой.

"Предположив, что ребенок не получил серьезных травм, женщина не вызвала скорую помощь и, положив внука на кровать, снова легла спать. Утром ребенок был обнаружен без признаков жизни", — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, проведенная в ходе следствия судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть мальчика наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

"Расследование уголовного дела завершено, и в скором времени обвиняемая предстанет перед судом", — резюмировали в управлении СК.