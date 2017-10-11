Обвиняемая в гибели внука жительница Югры пойдет под суд

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 окт — РИА Новости. Жительница Сургутского района ХМАО предстанет перед судом в связи со смертью ее пятимесячного внука, который во сне упал с кровати, сообщает региональное управление СК.
"Предположив, что ребенок не получил серьезных травм, женщина не вызвала скорую помощь и, положив внука на кровать, снова легла спать. Утром ребенок был обнаружен без признаков жизни", — говорится в сообщении ведомства.
Как отмечается, проведенная в ходе следствия судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть мальчика наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
"Расследование уголовного дела завершено, и в скором времени обвиняемая предстанет перед судом", — резюмировали в управлении СК.