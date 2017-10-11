В Свердловской области горит цех по ремонту локомотивов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Пожар площадью в 1 тысячу квадратных метров тушат в городе Сысерть Свердловской области на территории цеха по ремонту локомотивов, сообщает в среду региональное ГУ МЧС.

По данным ведомства, в тушении участвуют 13 единиц спецтехники и 44 пожарных. Из расположенного рядом административного здания эвакуированы 40 человек.

"Пожарные принимают все меры к локализации огня в цехе по ремонту локомотивов, расположенном на улице Челюскинцев в Сысерти. По предварительной информации, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров", — уточняет управление.

Информацию о ЧП в Сысерти подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"В дежурную часть местной полиции сообщение о возгорании кровли поступило в 10.10 по местному времени от коллег из регионального МЧС. На место выехали сотрудники райотдела, в том числе — участковые уполномоченные, которые опрашивают жильцов соседнего дома барачного типа на предмет установления очевидцев и возможных причин случившегося", — сказал Горелых.

По его словам, горящее помещение находится на окраине населенного пункта, на территории локомотивного депо, где ранее ремонтировалась железнодорожная техника. Причины пожара устанавливаются, ведется проверка.