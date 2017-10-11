В Магадане четыре ребенка отравились в школьной столовой

МАГАДАН, 11 окт — РИА Новости, Людмила Щербакова. Сотрудники Роспотребнадзора Магаданской области в среду начали проверку столовой школы №30 в Магадане, где во вторник отравилось четыре ребенка, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

"Бригада эпидемиологов и специалистов санитарного профиля проводит расследование, отбирает пробы, исследует столовую, выявляет административные нарушения. О результатах работы говорить пока рано, но определенные проблемы уже имеются", — сообщил собеседник агентства.

Он пояснил, что отравившиеся в столовой четыре школьника госпитализированы. Еще несколько человек с признаками отравления от госпитализации отказались.

"Диагнозы детям пока не поставлены. Школьную столовую временно закрыли. Она не будет работать до понедельника. Поэтому в ближайшие дни уроки будут сокращены", — уточнил собеседник агентства.