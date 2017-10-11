Под Петербургом нашли около 100 боеприпасов времен войны

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Около сотни боеприпасов времен Великой Отечественной войны найдены в схроне в Кировском районе Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что схрон выявили во вторник в поселке Молодцово Кировского района Ленобласти.

"Незамедлительно на место выехала дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН. Они установили, что в схроне находилось около сотни различных боеприпасов, в том числе 203-миллиметровый снаряд, три снаряда 105 миллиметров и множество других", — рассказали в пресс-службе ведомства.

В Росгвардии отметили, что, несмотря на коррозию, боеприпасы представляли серьезную опасность. Их оставили под охраной полиции для передачи военным саперам и уничтожения.