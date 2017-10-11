В Сургуте нашли сбежавших из больницы воспитанников спецшколы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 окт — РИА Новости. Двое воспитанников специальной школы для несовершеннолетних правонарушителей города Сургут в ХМАО, сбежавшие из местного медицинского учреждения, найдены, заявили РИА Новости в окружном управлении МВД.
"Их нашли вечером во вторник в Игриме (поселок в Березовском районе ХМАО), выяснилось, что подростки отправились туда к друзьям", — рассказал собеседник агентства, уточнив, что сейчас решается вопрос о возвращении беглецов в спецшколу Сургута.
Это второй подобный инцидент за последние полгода. В начале апреля двое воспитанников специальной школы Сургута сбежали из спорткомплекса, где проводились соревнования по борьбе. Одного из них спустя неделю сотрудники полиции обнаружили в собственной квартире, второго еще через семь дней — в соседнем Нижневартовске.
В октябре 2014 года из спецшколы сбежали пятеро подростков, а в августе того же года — 18 детей.