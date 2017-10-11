В Сургуте нашли сбежавших из больницы воспитанников спецшколы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 окт — РИА Новости. Двое воспитанников специальной школы для несовершеннолетних правонарушителей города Сургут в ХМАО, сбежавшие из местного медицинского учреждения, найдены, заявили РИА Новости в окружном управлении МВД.

Ранее сообщалось, что двое воспитанников сургутской спецшколы, самому старшему из которых 16 лет, совершили побег из больницы. Поиски несовершеннолетних шли около двух суток.

"Их нашли вечером во вторник в Игриме (поселок в Березовском районе ХМАО), выяснилось, что подростки отправились туда к друзьям", — рассказал собеседник агентства, уточнив, что сейчас решается вопрос о возвращении беглецов в спецшколу Сургута.

Это второй подобный инцидент за последние полгода. В начале апреля двое воспитанников специальной школы Сургута сбежали из спорткомплекса, где проводились соревнования по борьбе. Одного из них спустя неделю сотрудники полиции обнаружили в собственной квартире, второго еще через семь дней — в соседнем Нижневартовске.

В октябре 2014 года из спецшколы сбежали пятеро подростков, а в августе того же года — 18 детей.