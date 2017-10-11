Гражданин Китая пытался вывезти из России ценные старинные монеты

ВЛАДИВОСТОК, 11 окт — РИА Новости. Специалисты установили, что гражданин Китая, задержанный на таможне Уссурийска с 31 монетой в мае, перевозил 11 старинных монет разных государств, сообщает Уссурийская таможня.

В мае этого года гражданин Китая пытался вывезти на родину 31 монету разного номинала и года выпуска. Коллекция была направлена на экспертизу.

"Одиннадцать монет Бразилии, Австрии, Италии, Германии, Австро-Венгрии и Франции, выпущенных более 100 лет назад, эксперты признали культурными ценностями. Самой старинной оказалась монета Франции номиналом 5 франков 1831 года выпуска. Остальные 20 монет выпущены менее 100 лет назад и не отнесены к культурным ценностям, поэтому возвращены собственнику", — говорится в сообщении.

Отмечается, что культурные ценности изъяты, а в отношении гражданина КНР возбуждено дело об административном правонарушении.