В Приморье осудили мужчину, покусавшего полицейского

ВЛАДИВОСТОК, 11 окт — РИА Новости. Суд приговорил жителя Приморья к 1 году и 8 месяцам заключения за то, что тот покусал полицейского, который доставил его в отделение травматологии, сообщает краевая прокуратура.

Фигурант напал на представителя власти в июле 2016 года в помещении травматологического пункта КГБУЗ "Находкинская городская больница", куда был доставлен полицейскими.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи недовольным правомерными действиями одного из сотрудников полиции, правонарушитель укусил последнего за руку, чем причинил телесное повреждение в виде кровоподтека", — говорится в сообщении.

Суд назначил ему за содеянное с учетом рецидива (у него была непогашенная судимость за разбой и грабеж) 1 год и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.