Задымленность в Хабаровске рассеется в ближайшие дни

ХАБАРОВСК, 11 окт — РИА Новости. Задымленность, которая сейчас наблюдается в Хабаровске и южных районах Хабаровского края, рассеется в ближайшие дни, сообщает краевое правительство.

Ранее представитель ГУ МЧС рассказал РИА Новости, что жители ощутили запах дыма и наблюдают легкую задымленность улиц из-за сжигания сухой травы и мусора на дачах в окрестностях города, из-за безветренной погоды дым оседает в населенном пункте.

"В ближайшие дни при возможных осадках и смене направления ветра задымленность из Хабаровского края уйдет. На территории нашего региона за прошедшие сутки лесные пожары не зарегистрированы", — приводят власти региона слова начальника отдела охраны и защиты лесного фонда Сергея Бутина.

По данным системы мониторинга лесных пожаров ИСДМ-Рослесхоз, сейчас возгорания есть в Еврейской автономной области, Приморском крае и Китае. В некоторых районах Приморья объявлен режим ЧС из-за сильных возгораний в лесах.

По данным ГУМЧС России по региону, нарушений ПДК вредных веществ в воздухе из-за задымленности в Хабаровске нет.