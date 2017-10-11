В Приморье увеличат авиагруппу МЧС из-за пожаров

КРАСНОЯРСК, 11 окт — РИА Новости. МЧС России направило четвертый по счету самолет Ил-76 МЧС, а также 200 спасателей в Приморье для помощи местным властям в ликвидации лесных пожаров, где из-за сложной обстановки районные власти начали вводить режим ЧС, сообщает Сибирский региональный Центр (СРЦ) МЧС России.

"Ил-76 МЧС России… оборудован выливным авиационным прибором. Это съёмная цистерна с двумя сливными крышками, куда вмещается до 40 тонн воды. При сливе воды на очаг образуется полоса тушения длиной до 700 и шириной до 65 метров. Ил-76 – уже четвертая авиационная единица, командированная в регион в течение последних пяти дней", — говорится в сообщении.

По данным СРЦ, в Приморье из соседних регионов прибыли 200 спасателей МЧС России с необходимым оборудованием и инструментом для тушения пожаров в природной среде. Специалисты МЧС встанут на защиту населенных пунктов в случае возможного приближения огня со стороны леса.

"В настоящее время основные усилия авиации и наземной группировки специалистов лесного хозяйства сосредоточены в Кавалеровском районе, где действует больше всего очагов возгораний. Так, накануне в течение светового дня самолеты-амфибии произвели четыре вылета, сбросив на очаги пожаров свыше 300 тонн огнегасящей жидкости, что позволило не допустить распространения огня в сторону двух поселков с населением около трех тысяч человек", — сообщает пресс-служба.

В настоящее время в лесах на ликвидации очагов пожаров работают порядка 450 человек и 106 единиц техники. Вместе с авиацией МЧС России задействованы воздушные суда авиалесоохраны.