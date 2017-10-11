В Дальнегорском городском округе в Приморье ввели режим ЧС из-за пожаров

ВЛАДИВОСТОК, 11 окт — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Дальнегорском городском округе Приморья из-за бушующих пожаров в лесах, сообщает администрация города.

"Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила признать ситуацию, сложившуюся на территории Дальнегорского городского округа, чрезвычайной ситуацией в лесах муниципального характера. Организациям и предприятиям, занимающимся лесозаготовительными работами, на период введения режима чрезвычайной ситуации запрещено проведение работ по заготовке и транспортировке леса на территории Дальнегорского городского округа", — говорится в сообщении.

Крупные пожары бушуют в Пластунском участковом лесничестве КГУ "Приморское лесничество", расположенном на землях лесного фонда территории Дальнегорского городского округа. МО МВД РФ "Дальнегорский" совместно с Кавалеровским филиалом КГУ "Приморское лесничество" выставили посты в местах проезда к лесным массивам.

Организован отбор проб атмосферного воздуха на территории населенных пунктов для исследования качества атмосферного воздуха на наличие диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы силы и средства Дальнегорского звена Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.