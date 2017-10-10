В Саратове оштрафовали и арестовали координатора штаба Навального

САРАТОВ, 10 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Фрунзенский райсуд Саратова во вторник признал координатора саратовского штаба Алексея Навального Михаила Мурыгина виновным в проведении несанкционированных акций и неповиновении законным требованиям сотрудника полиции, в связи с чем он оштрафован на 20 тысяч рублей и арестован на двое суток, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Тудакова.

"По одному материалу Мурыгин признан виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного ареста сроком на двое суток. По другому материалу он признан виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 20 тысяч рублей", — сказала собеседница агентства.

Постановления райсуда еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Тудакова добавила, что в отношении еще одного представителя штаба Навального из полиции в суд поступили административные материалы также по статьям "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" и "организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия", однако они еще не рассмотрены.

Несанкционированная акция прошла в субботу, 7 октября, в центре Саратова. В ходе самой акции никто не был задержан.