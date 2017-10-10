Суд 11 октября огласит приговор экс-главе МАСТ-банка по делу о хищениях

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Преображенский суд Москвы 11 октября огласит приговор бывшему председателю правления МАСТ-банка Александру Чеметову, обвиняемому в хищениях, сообщили РИА Новости в суде.

Дело рассматривается в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей, что возможно при полном признании вины и является смягчающим обстоятельством.

В 2013 году МАСТ-Банк оказался замешан в скандале с обналичиванием более 36 миллиардов рублей. С 2013 года по апрель 2015 года в банке несколько раз проходили обыски. Банк был признан банкротом в августе 2015 года.

По версии следователей, и.о. председателя правления с декабря 2013 года по апрель 2015 года вместе с руководителями и другими сотрудниками банка, зная о возможном отзыве лицензии, присвоил более 5,6 миллиарда рублей. Мошенники выдали подконтрольным юридическим лицам заведомо невозвратные, не обеспеченные залоговым имуществом кредиты, деньги под видом оплаты фиктивных сделок перечислялись на счета других организаций, подконтрольных соучастникам.