Иркутские ветеринары работают в режиме повышенной готовности из-за АЧС

ИРКУТСК, 10 окт – РИА Новости. Ветеринарные службы Иркутской области работают в режиме повышенной готовности в связи с распространением вируса африканской чумы свиней (АЧС) в Красноярском крае, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на главного государственного ветеринарного инспектора Бориса Балыбердина.

Сообщалось, что Россельхознадзор на прошлой неделе зафиксировал вспышку АЧС на территории Красноярского края в Березовском районе. Там был введен карантин, а затем режим ЧС.

В Приангарье в связи со вспышкой АЧС в соседнем регионе, "все областные учреждения, подведомственные ветеринарной службе переведены в режим повышенной готовности. На трассе Новосибирск-Иркутск Р255 "Сибирь" в Тайшетском районе (граница с Красноярским краем) обеспечено ежедневное пребывание государственного ветеринарного инспектора службы на стационарном посту ГИБДД", сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

В населенных пунктах региона распространены более 10 тысяч листовок и памяток по вопросам профилактики АЧС. Ветеринарами проводятся контрольные проверки свиноводческих хозяйств.

А Иркутской области последний раз вспышка АЧС была зафиксирована в марте 2017 года. По итогам мероприятий, проведенных на территории Иркутского района, с 25 по 31 марта, в личных подсобных хозяйствах было уничтожено 1,3 тысячи свиней.

В настоящий момент в области разработан проект ведомственной целевой программы "Предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Иркутской области на 2018–2020 годы".

Африканская чума является особо опасным вирусным заболеванием, которое поражает домашних и диких свиней. Для людей АЧС опасности не представляет. Полное уничтожение поголовья свиней и продуктов свиноводства является единственной мерой борьбы с заболеванием.