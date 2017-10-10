В аварии в Нижневартовском районе пострадали шесть человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 окт — РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Нижневартовском районе ХМАО, сообщает во вторник окружное управление МВД.

Авария, по данным ведомства, произошла рано утром на 152-м километре трассы "Сургут — Нижневартовск". Водитель автобуса "Нефаз" не справился с управлением, в результате чего допустил занос с последующим опрокидыванием на проезжей части по ходу движения.

"В результате ДТП шесть пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести", — говорится в сообщении УМВД.