Содержание вредных веществ в воздухе после пожара в ТЦ "Синдика" в норме

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Содержание вредных веществ в воздухе после пожара в ТЦ "Синдика" на северо-западе МКАД в Одинцовском районе Подмосковья соответствует нормативам, сообщило столичное управление Роспотребнадзора во вторник.

"Управление Роспотребнадзора по Москве, в дополнение к ранее размещенной информации о состоянии атмосферного воздуха в связи с пожаром на территории ТРЦ "Синдика", сообщает, что,.. по результатам лабораторных исследований проб атмосферного воздуха на территории жилой зоны, содержание 40 летучих органических соединений, в т.ч. ацетона, этилацетата, бензола, толуола, бутилацетата, хлорбензола, этилбензола, стирола, ксилолов, дихлорбензолов не превышало гигиенических нормативов и соответствовало требованиями", — говорится в сообщении.

Торговый центр "Синдика", расположенный неподалеку от московского района Строгино, загорелся днем в воскресенье, открытое горение удалось потушить только к утру понедельника. Общая площадь пожара достигала 55 тысяч квадратных метров. Из здания были эвакуированы более 3 тысяч человек.