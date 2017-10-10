Росгвардия поможет в расследовании инцидента с болельщиками в Оренбурге

УФА, 10 окт — РИА Новости. Росгвардия Оренбургской области помогает следователям разобраться в инциденте с футбольными болельщиками из Самары, после которого росгвардейцев заподозрили в превышении полномочий, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Татьяна Россолько.
В отношении болельщиков было возбуждено уголовное дело о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Позже следствие возбудило уголовное дело против сотрудников Росгвардии. По их мнению, сотрудники ведомства применили физическую силу во время задержания болельщиков, выходящую за пределы их полномочий.
"Ведомство оказывает всестороннее содействие следственным органам в целях выяснения объективной картины и оценки действий сотрудников силовых структур и болельщиков в рамках действующего законодательства", — сообщила Россолько, отметив, что болельщики проигравшей команды вели себя агрессивно, грубо нарушая общественный порядок и покой граждан, присутствующих на стадионе.
По ее словам, действия сотрудников были направлены на пресечение противоправных действий неадекватных футбольных фанатов, защиту жизни и здоровья законопослушных граждан.
"По окончании футбольного матча болельщики высказывали свое одобрение действиям правоохранительных органов, подчеркивая, что на футбол они приходят семьями, с детьми, чтобы получить положительные эмоции", — прокомментировала агентству ситуацию Татьяна Россолько.