В Прикамье под завалами разрушенного из-за хлопка газа дома ищут мужчину

УФА, 10 окт — РИА Новости. Под завалами жилого дома в Пермском крае, получившего разрушения из-за хлопка газовоздушной смеси, может находиться мужчина, сообщил РИА Новости представитель краевого управления СК России.

Во вторник в частном одноэтажном доме в селе Плишкари Еловского района Пермского края произошел хлопок газовоздушной смеси. Травмы получили три жильца, среди них детей нет, погибла одна женщина, ее личность устанавливается.

"Предположительно, еще один житель дома может находиться под завалами. Жизни и здоровью остальных жильцов ничто не угрожает", — сказал представитель ведомства.

Он отметил, что следователи в связи с инцидентом начали проверку.