При взрыве газа в Пермском крае погиб человек, трое пострадали

УФА, 10 окт — РИА Новости. Одна женщина погибла, три человека пострадали при хлопке газовоздушной смеси в жилом доме в Пермском крае, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы краевого МЧС.

Хлопок газа в частном одноэтажном доме в селе Плишкари Еловского района произошел в 14.10 местного времени (12.10 мск).

"Три человека пострадали, среди них нет детей. Одна женщина погибла, ей примерно 40 лет, ее личность устанавливается", — сказала собеседник агентства.

По его словам, в доме шесть жильцов, ударная волна разрушила центральную часть наружной стены и обвалила часть крыши. На ликвидации происшествия работают 25 человек.