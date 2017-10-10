В Перми полиция проверяет информацию о женщине, выбросившей кошек из окна

УФА, 10 окт — РИА Новости. Полиция начала проверку по сообщению в СМИ о том, что в Перми женщина выбросила с пятого этажа дома семь кошек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы краевого управления МВД.

Местные СМИ сообщают, что инцидент с домашними животными произошел 8 октября в одном из жилых домов на улице Крупской в Перми. Якобы женщина выбросила из окна пятого этажа семь кошек. Уточняется, что квартира ранее принадлежала пожилой женщине, у которой было 12 домашних питомцев, а новая владелица жилья таким образом решила избавиться от кошек.

"По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего", — прокомментировал РИА Новости представитель пресс-службы МВД по Пермскому краю.