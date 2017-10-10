В Калининградской области нашли более 500 боеприпасов времен ВОВ

КАЛИНИНГРАД, 10 окт — РИА Новости. Более 500 боеприпасов и частей огнестрельного оружия времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории одного из немецких фортов в Гурьевском районе Калининградской области, сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

"В правоохранительные органы поступило сообщение от местного жителя об обнаружении свыше 500 боеприпасов и частей огнестрельного оружия. Незамедлительно прибыв на место, следственно-оперативная группа УМВД совместно с взрывотехниками ОМОН Росгвардии обследовали находку", — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства пояснили, что специалисты идентифицировали около полутысячи зажигательных пуль от крупнокалиберного пулемета, а также порох и стволы к карабинам Mauser времен Великой Отечественной войны. Сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими обследовали боеприпасы и направили их на уничтожение.

Калининградская область располагается на территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. В 1945 году здесь проходили ожесточенные бои Восточно-Прусской наступательной операции советских войск. После Второй Мировой войны по Потсдамскому соглашению 1945 года часть этой земли (примерно треть со столицей городом Кенигсбергом) отошла Советскому Союзу, остальные две трети — Польше. Много довоенных зданий и фортификационных сооружений сохранились до сих пор.