Приставы отпустили главу фонда Навального под расписку

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Судебные приставы отпустили директора созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова, но взяли с него расписку о явке, сообщил РИА Новости во вторник юрист фонда Иван Жданов.

"Рубанова задержали (за неисполнение судебного решения об удалении видеоролика об Алишере Усманове с сайта фонда) по отдельному предписанию начальника московских приставов. Он провел в управлении ФССП Москвы около трех часов. Там он написал объяснение и подписал обязательство о новой явке (к приставам)", — сказал юрист.

Комментариями УФССП Москвы агентство пока не располагает.

Ранее Люблинский, а затем и Московский городской суд обязали Навального и ФБК удалить фрагменты видео о премьер-министре Дмитрии Медведеве, в которых упоминается бизнесмен Алишер Усманов. Суды признали обнародованную информацию ложной, однако Навальный заявил, что не собирается удалять ни весь видеоролик, ни какую-либо из его частей.